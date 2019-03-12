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Сильный ветер и гололедица ожидаются в Московском регионе 12 марта

Днем в столице от минус одного до плюс одного градуса

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Температура около ноля градусов и западный ветер с порывами до 15 м/с ожидаются 12 марта в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"Облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки. Гололедица", - говорится в сообщении.

Днем в столице от минус одного до плюс одного градуса, а в ночь на среду столбики термометров опустятся до семи-пяти градусов ниже ноля. В области, по данным синоптиков, ожидается от минус четырех до одного градуса тепла, ночью - до девяти градусов мороза.

Синоптики также прогнозируют в регионе западный ветер с порывами до 15 м/с, в связи с чем объявлен желтый (третий из пяти) уровень опасности. В ночные часы ожидается западный ветер скоростью 5-10 м/с, небольшой снег и гололедица.

Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба.

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