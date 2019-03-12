В Нью-Йорке откроется самая высокая смотровая площадка в западном полушарии

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Самая высокая в западном полушарии смотровая площадка, с которой можно будет увидеть весь Нью-Йорк, откроется для посетителей в 2020 году. Как сообщила в понедельник телекомпания CNN, площадка, получившая название The Edge ("Край") будет создана на высоте 335 метров на 100-м этаже небоскреба Hudson Yards Tower, который сейчас сооружают на берегу реки Гудзон на западном побережье острова Манхэттен в районе Hudson Yards.

Треугольная площадка будет выступать из стены небоскреба на 19,8 метра. Ее центральная часть будет изготовлена из высокопрочного стекла. Поднимать посетителей до 100-го этажа за 60 секунд будет скоростной лифт. Рядом с площадкой будет открыт ресторан и бар.