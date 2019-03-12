В Нью-Йорке откроется самая высокая смотровая площадка в западном полушарии

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Самая высокая в западном полушарии смотровая площадка, с которой можно будет увидеть весь Нью-Йорк, откроется для посетителей в 2020 году. Как сообщила в понедельник телекомпания CNN, площадка, получившая название The Edge ("Край") будет создана на высоте 335 метров на 100-м этаже небоскреба Hudson Yards Tower, который сейчас сооружают на берегу реки Гудзон на западном побережье острова Манхэттен в районе Hudson Yards.
Треугольная площадка будет выступать из стены небоскреба на 19,8 метра. Ее центральная часть будет изготовлена из высокопрочного стекла. Поднимать посетителей до 100-го этажа за 60 секунд будет скоростной лифт. Рядом с площадкой будет открыт ресторан и бар.
"Площадка The Edge приглашает посетителей ступить прямо на небеса и восхититься ничем не ограниченной панорамой Нью-Йорка, - привела телекомпания слова Джейсона Хоркина, главного управляющего компании Hudson Yards Experience. - Название отражает как уникальное строительное решение, использованное для создания площадки, так и то чувство, которое ощутят посетители, ступив на самый ее край".
Как ожидается, первые посетители смогут выйти на The Edge в 2020 году. Пока же самыми высокими смотровыми площадками в Нью-Йорке считаются те, что расположены на Empire State Building на высоте 320 метров и на Rockefeller Center на высоте 259 метров.
Застройка района Hudson Yards, где раньше находились железнодорожные пути, является самым крупным из частных девелоперских проектов в США и оценивается в $28 млрд. После завершения строительства там откроют около 100 магазинов и ресторанов, будет построен концертный зал и разбит парк.