Госдума ввела штрафы за управление многоквартирными домами при нарушении правил лицензии

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о штрафах за управление многоквартирными домами с грубыми нарушениями лицензионных требований. Инициатива была внесена на рассмотрение правительством.

Депутаты внесли поправки в статьи 7.23.3 ("Нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами") и 14.1.3 ("Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (МКД) без лицензии") Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП).

Ими вводятся штрафы "за осуществление предпринимательской деятельности по управлению МКД с грубым нарушением лицензионных требований": для должностных лиц - от 100 тыс. до 250 тыс. рублей или дисквалификация на срок до трех лет, для юридических лиц - от 300 тыс. до 350 тыс. рублей. При этом оговаривается, что лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юрлица, за данный вид правонарушения будут нести административную ответственность как юрлица.

Одновременно закон наделяет правительство полномочиями по установлению перечня грубых нарушений лицензии по управлению МКД.