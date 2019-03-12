Власти Мордовии намерены внедрять в школах региона методики лицея для одаренных детей

ТАСС, 12 марта. Власти Мордовии планируют внедрять образовательные программы и методики, применяемые в Республиканском лицее для одаренных детей, в других школах с целью поддержки талантливых детей. Об этом во вторник рассказал журналистам глава республики Владимир Волков.

По словам Волкова, работа по поддержке одаренных детей ведется в целях исполнения майского указа президента России Владимира Путина.

"У нас есть школа для одаренных детей, там дети из Мордовии и 200 человек из других регионов, и достаточно сказать, что на мировых олимпиадах у нас обязательно есть золотая медаль по математике, по физике, мы вторые в России по наградам. [В лицей] очень большой отбор идет, но мы считаем, что отбираем не всех, очень много талантливых [детей] остается в наших школах. Мы ставим задачи, чтобы программы, методики, которые наработаны в нашем лицее для одаренных детей, шли в рядовую школу и там применялись", - сказал Волков в Ижевске в кулуарах заседания совета при полномочном представителе президента РФ в Приволжском федеральном округе на тему выявления, поддержки, развития способностей детей в регионах ПФО.

По словам главы республики, данная работа не должна замыкаться на одном регионе. "И мы не ставим задачу подготовить [одаренных] детей, чтобы они учились в наших учебных заведениях, мы говорим о том, что они должны закончить лучшие учебные заведения страны. Мы делаем все, чтобы потом они могли приехать в республику и [работать] по своей специальности", - отметил Волков.

Республиканский лицей для одаренных детей учрежден 11 мая 2010 года Министерством образования Республики Мордовия. Согласно данным на сайте лицея, в нем с 2010 года подготовлены 52 золотых, 73 серебряных и 50 бронзовых медалистов Международных предметных олимпиад и турниров, 21 золотой, семь серебряных и шесть бронзовых медалистов Международных (Мировых) предметных олимпиад школьников, множество призеров регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников.