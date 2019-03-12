Росархив подготовил новые правила работы с госархивами

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Федеральное архивное агентство (Росархив) подготовило новые правила работы с государственными архивами, документ находится на регистрации в Министерстве юстиции РФ. Об этом во вторник сообщил руководитель ведомства Андрей Артизов на пресс-конференции, приуроченной к отмечаемому в России 10 марта Дню архивов.

"Мы подготовили фактически новые правила работы государственных муниципальных архивов. Они сейчас уже находятся на регистрации в министерстве юстиции, надеюсь, что в течение двух-трех месяцев этот процесс будет завершен и появится еще более компактный, еще более отвечающий современным подходам и методам работы с документами нормативный акт, по которому будут строить свою работу все федеральные архивы, все архивы регионов РФ и муниципальные архивы", - сказал он.

Артизов напомнил, что в РФ действуют 16 федеральных архивов, около 600 архивов субъектов РФ и 2,5 тыс. заведений, которые осуществляют функции муниципальных архивов, а также около 30 крупных ведомственных государственных архивов.

День архивов отмечается в соответствии с решением коллегии Федеральной архивной службы России от 5 марта 2003 года. Именно в этот день, 10 марта 1720 года, Петр I подписал "Генеральный регламент, или Устав", которым определялись основы организации централизованной системы архивного дела в России. Он ввел во всех государственных органах власти архивы и государственную должность актуариуса (архивариуса), которому надлежало "письма прилежно собирать, оным реестры чинить, листы перемечивать...". Кроме этого, "Генеральный регламент" определял порядок работы с документами и правила их дальнейшего хранения.