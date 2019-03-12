В 2018 году увеличилось число нападений на сотрудников уголовно-исполнительной системы

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Количество нападений осужденных на сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы в России возросло по итогам 2018 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России генерал-лейтенант внутренней службы Анатолий Рудый.

По его словам, агрессия в отношении сотрудников ведомства немного выросла. "В 2018 году в 61 территориальном органе ФСИН зарегистрировано 203 случая неправомерных действий со стороны подозреваемых, обвиняемых и осужденных в отношении персонала учреждений, связанных с применением насилия (в 2017 году - 197 случаев). Лишь в 20 территориальных органах ФСИН России фактов насилия в отношении сотрудников не зарегистрировано", - рассказал Рудый. По данным фактам в 2018 году возбуждено 186 уголовных дел - на семь больше, чем в 2017 году.

"В результате противоправных действий причинен вред здоровью 55 сотрудникам УИС, за 2017 год - 46. В течение 2018 года зарегистрировано 20 групповых случаев применения насилия в отношении работников УИС (в 2017 году - 10)", - отметил первый замдиректора ФСИН.

По словам Рудого, на фоне сокращения общего числа осужденных в России в местах лишения свободы чаще оказываются в основном осужденные за тяжкие преступления или с неоднократной судимостью. "Работать, наверное, действительно стало немного сложнее, сейчас уже почти нет осужденных в местах лишения свободы за какие-то, скажем так, интеллектуальные преступления, - отметил он. - Есть осужденные за мошенничества и кражи, но большая часть - за общекриминальные преступления. Число осужденных за тяжкие преступления, в том числе против личности, осталось на том же уровне".

В 2019 году уголовно-исполнительной системе России исполнилось 140 лет - в 1879 году Александр II подписал указ о создании тюремного департамента, создав единую систему исполнения наказаний. День работника УИС был учрежден в 2010 году.