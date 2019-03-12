Строительство нового комплекса для Росархива в Обнинске планируется закончить в 2022 году

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Строительство нового современного комплекса для хранения и работы с документами федеральных органов власти в Обнинске планируется закончить в 2022 году. Об этом сообщил руководитель Федерального архивного агентства (Росархив) Андрей Артизов.

"Сейчас идёт проектирование, когда закончим будет подготовка документации, в следующем году начинаем строительство. Мы рассчитываем в 2022 году закончить", - сказал он.

В центре будет создана инфраструктура для работы с электронными документами. "В городе Обнинске будет начато строительство, сейчас уже идет проектирование огромного комплекса - на первом этапе 55 тыс. кв. метров, где будет возможность сконцентрировать все документы современных федеральных органов власти. Там будет вся инфраструктура для работы с электронными документами", - добавил Артизов.

Глава Росархива рассказал, что в планах агентства - создание виртуального зала для удаленного изучения документов. "В нынешнем году в первую очередь будет открыт научно-справочный аппарат для всех пользователей бесплатно. Следующую часть уже мы запустим позже как платную систему - это оцифровка… документов по запросу", - отметил Артизов.