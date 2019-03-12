Для работы по реадаптации косаток и белух в Приморье создадут общественную организацию

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Новая общественная организация, создающаяся в Приморском крае, должна будет заняться реадаптацией косаток и белух из бухты Средней, если ученые признают это возможным, сообщил во вторник на брифинге в Москве директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин.

11 марта был утвержден состав консилиума ученых, которым предстоит оценить текущее состояние китообразных и подготовить рекомендации по их содержанию и реадаптации. В него вошли представители РАН, Дальневосточного федерального университета, Национального научного центра биологии моря и других научных организаций. Координировать работу должен ВНИРО. Первое заседание прошло 12 марта.

"Создается общественная организация, которая будет заниматься изучением морских млекопитающих. Мы к этой работе будем подключаться. <…> Ее планируется создать в Приморском крае, и она будет заниматься вопросами реадаптации морских млекопитающих", - сказал Колончин.

При этом он подчеркнул, что вопрос о принципиальной возможности возвращения животных в дикую среду пока не решен. Основная сложность, по его словам, состоит в том, что косатки и белухи отлавливались и тренировались специально для того, чтобы выступать потом в закрытых вольерах в океанариумах, и уже привыкли к людям. "Чтобы животное вернулось в дикую среду, надо, чтобы оно опять научилось охотиться, в первую очередь, и жить стаями. Есть высокий риск того, что не все животные, которые есть, смогут адаптироваться обратно к диким условиям проживания", - сказал директор ВНИРО.

В бухте Средней в центре передержки содержались 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток, там же было 90 белух. Однако три белухи пропали, позднее стало известно об исчезновении одной косатки, полиция ведет проверку. Косатки и белухи включены в перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых ежегодно устанавливается ограничение допустимого улова.

22 февраля президент РФ Владимир Путин дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с научными организациями до 1 марта решить судьбу морских животных. Министерство природных ресурсов пообещало разработать дорожную карту по их выпуску. Контрольное управление Администрации президента РФ взяло вопрос об освобождении косаток в Приморье на особой контроль.