Силовики 11 марта проверили Фонд капремонта Рязанской области

РЯЗАНЬ, 12 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы 11 марта провели проверки в здании Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области, сообщила ТАСС гендиректор фонда Марина Бондарева.

Ранее силовики провели проверки в здании администрации Рязани, после чего, по данным пресс-службы мэрии, и. о. главы администрации Сергей Карабасов и его заместитель Сергей Савин вместе с сотрудниками силовых служб покинули здание. Пресс-служба не подтверждает их задержание, комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает. По данным депутата гордумы Алексея Захарова, ситуация может быть связана с делом фонда.

"Проводились проверочные мероприятия сотрудниками правоохранительных органов, меня никто не задерживал, я просто ответила на вопросы, которые мне были заданы, и вернулась на рабочее место. Сейчас на рабочем месте, фонд работает в штатном режиме", - сказала Бондарева.

Гендиректор фонда отказалась уточнить тему беседы с правоохранителями. На вопрос о том, была ли она связана с властями Рязани, Бондарева ответила отрицательно и отметила, что узнала о происходящем в областном центре из СМИ.