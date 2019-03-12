Ирландский фургон с мидиями вошел в десятку лучших в мире передвижных ресторанов

ДУБЛИН, 12 марта. /Корр. ТАСС Владимир Зибров/. Фургон-закусочная под названием «Неправильно понятая цапля» (The Misunderstood Heron) в графстве Голуэй на западе Ирландии вошел в мировую десятку лучших передвижных ресторанов. Рейтинг был обнародован туристическим путеводителем Lonely Planet.

В «Цапле» работает интернациональная команда поваров, которая использует местные продукты для изготовления блюд разных и географически далеких друг от друга кулинарных традиций. В меню — самоса из баранины в индийском стиле, ближневосточные фалафель, южноамериканские эмпанадас и более привычные ирландцам сэндвичи из курицы. На десерт — овсяные печенья с шоколадом, морковный и банановый торты.

Поясняя название своего заведения, его совладелица Ким Йонг указывает на эмблему, украшающую борт желто-синего фургона: цапля в резиновых сапогах с зонтом.

«Она странная по сравнению с другими цаплями, но на самом деле просто неправильно понятая. Ей не хочется промокнуть под дождем», — говорит Йонг. В зимнее время закусочная на колесах закрыта, а ее повара готовят обновление своего интернационального меню к новому сезону.