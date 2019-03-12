В России заблокировали около 5 тыс. "зеркал" пиратских сайтов

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Около 5 тыс. копий нелегальных сервисов были заблокированы с 1 октября 2017 года - после вступления в силу закона о блокировке "зеркал" пиратских сайтов. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Роскомназдора.

"Всего с 1 октября 2017 года в рамках реализации "антипиратского" закона операторами связи приняты меры по ограничению доступа на территории России к около пяти тысячам страницам "зеркал" пиратских интернет-ресурсов", - отметили в ведомстве.

В частности, рассказали в ведомстве, в настоящий момент на территории России операторами связи ограничивается доступ к копиям сайтов rutor (525 зеркал), kinogo (420), baskino (75), kinokrad (57), rutracker (52), bigcinema (31), tushkan (19), nnm-club (9) и rustorrents (7). Поисковые системы прекратили выдачу сведений об этих интернет-ресурсах.

Законодательная норма об ограничении доступа к "зеркалам" сайтов, заблокированных ранее по решению Мосгорсуда, действует с 1 октября 2017 года. Решения о признании сайта копией пиратского интернет-ресурса принимаются в Минкомсвязи России. Операторам связи надлежит ограничить доступ к данным сайтам на территории страны, а поисковым сервисам - убрать сведения о них из поисковой выдачи.