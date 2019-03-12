МЧС Кубани объявило экстренное предупреждение из-за осадков

КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют 13 и 14 марта сильные дожди на Кубани, из-за чего в реках может подняться уровень воды. Региональное управление МЧС России по краю объявило экстренное предупреждение, сообщили журналистам в ведомстве во вторник.

"Экстренное предупреждение по сильным осадкам и подъему уровня воды в реках 13-14 марта", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что на ближайшие двое суток синоптики прогнозируют прохождение сильных дождей в южной половине края. В этих районах возможен резкий подъем уровня воды в реках.

В Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточнили ТАСС, что прохождение осадков ожидается в ближайшие сутки не только в южных районах региона, а на всей территории Кубани, дожди начнутся в ночь на 13 марта, местами сильные.

"Фронтальный раздел проходит по всему краю, он движется с запада на юго-восток. Он будет действовать [сегодня] ночью и завтра днем", - добавила собеседница агентства.

В октябре 2018 года в Краснодарском крае в результате ливней было подтоплено около 30 населенных пунктов в Туапсинском, Апшеронском районах и в Сочи. Из-за повреждения автодорог и железнодорожных путей прерывалось транспортное сообщение, было подтоплено более 2,5 тыс. домовладений, в которых проживают более 7,3 тыс. человек. Пострадали порядка 700 человек, более 100 из них - дети, погибли шесть человек.