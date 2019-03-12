Для сторонников Трампа создано приложение, помогающее избегать недружелюбные рестораны

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Новое мобильное приложение, информирующее о симпатии или антипатии того или иного ресторана к президенту Дональду Трампу и, соответственно, к его сторонникам, стало доступно пользователям в США. Об этом в эфире телеканала Fox News сообщил создатель сервиса Скот Уоллес.

По его словам, программа под названием 63red Safe выявляет "доброжелательные" и "недоброжелательные" кафе и рестораны для консервативно настроенных американцев - сторонников Трампа. Программа действует на основе отзывов посетителей, которые отвечают на четыре вопроса о заведении: "Обслуживает ли оно вне зависимости от взглядов клиентов", "защищает ли клиентов от нападок по политическим мотивам", "разрешает ли вход с зарегистрированным оружием" и "избегает ли политической рекламы на своих страницах в соцсетях".

"Мы считаем, что люди должны знать о заведениях, где происходит дискриминация клиентов по политическому признаку. Мы хотим показать, что политика и бизнес несовместимы, хотим изгнать ее из ресторанов", - подчеркнул Уоллес.

Одним из первых в список "недоброжелательных" ресторанов был включен The Red Hen, находящийся в городе Лексингтон (штат Вирджиния). Там 22 июня 2018 года отказались обслуживать пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс по той причине, что она работает в команде Трампа.

Владелица заведения Стефани Уилкинсон позже заявила, что попросила Сандерс уйти, так как прислушалась к мнению своих сотрудников. Она пояснила в Twitter, что у нее работают несколько молодых людей нетрадиционной сексуальной ориентации, осуждающих политику нынешнего президента в отношении представителей гей-сообщества, а также нелегальных иммигрантов, которых, согласно введенным при Трампе правилам, насильно разлучали с детьми при незаконном пересечении американской границы. Сама Уилкинсон также выступает с критикой в адрес действующей администрации США.

Помимо Сандерс, с недружественным отношением в ресторанах столкнулся и ряд членов кабинета Трампа. Так, в том же июне 2018 года посетители вынудили покинуть ресторан мексиканской кухни в центре Вашингтона министра внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен. Выражая свое недовольство шагами, предпринимаемыми администрацией Трампа по ужесточению иммиграционной политики, они начали скандировать "Позор! Позор!"