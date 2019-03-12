Погорельцы в дагестанском селе Тисси-Ахитли получили выплаты от властей

МАХАЧКАЛА, 12 марта. /ТАСС/. Все погорельцы из села Тисси-Ахитли Цумадинского района Дагестана получили выплаты за потерю имущества от республиканских властей, сообщил во вторник ТАСС глава сельского поселения Тинди, в которое входит село Тисси-Ахитли, Сайгидгусен Магомедов.

Пожар в селе Тисси-Ахитли начался 1 марта вечером, по данным властей региона, 11 домов сгорело полностью, шесть - частично. В сгоревших зданиях проживали 64 человека, пострадавших нет. Одной из основных версий ЧП, по предварительным данным, является попадание искры из дымохода печи на сено. Сообщается, что со 2 марта указом главы Дагестана в селе введен режим ЧС.

"На сегодня все жители Тисси-Ахитли, у которых частично или полностью сгорели дома, получили положенные выплаты по 50 и 100 тыс. рублей", - сказал Магомедов.

Погорельцы из села Тисси-Ахитли начали получать первые выплаты за потерю имущества 11 марта. Как сообщал накануне Магомедов, на месте пожара восстановительные работы еще не начались - "идет прокладка дороги к месту пожара, после чего начнутся восстановительные работы, строительство новых домов". Он добавил, что "всем, кто во время пожара потерял документы, их практически восстановили".

Ранее сообщалось, что выплаты жителям села Тисси-Ахитли планируют завершить до конца марта. Как отмечалось, жители, полностью утратившие имущество во время пожара, получат по 100 тыс. рублей, частично - по 50 тыс. рублей, единовременная выплата составит 5 тыс. рублей. Власти также намерены выделить из республиканского бюджета 11 млн рублей на строительство новых домов и восстановление поврежденных. Село Тисси-Ахитли расположено в Цумадинском районе, который считается высокогорным и труднодоступным, в селе живут около 300 человек.