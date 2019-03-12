В МИД Нидерландов запретили танцевать

ГААГА, 12 марта. /ТАСС/ Правительственное агентство недвижимости запретило проведение вечеринок в кафе МИД Нидерландов. Причина - слишком слабый пол в заведении. Документ, который распространили среди всех служащих, предусматривает и несколько других ограничений, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК).

Например, в комнатах, где печатаются и копируются документы, нельзя хранить слишком много бумаги. В конференц-залах запрещено расставлять более одного ряда стульев вокруг столов, а также устанавливать тяжелые шкафы.

Решение о проведении массовых проверок зданий, в том числе используемых правительственными структурами, было принято после частичного обрушения строящейся парковки в аэропорту Эйндховена в 2017 году. Причиной инцидента стали образовавшиеся в результате жары трещины в плитах перекрытия. Аналогичные плиты были использованы и при строительстве здания министерства.

"Да, у некоторых может вызвать недовольство тот факт, что строение не может использоваться без ограничений, - заметили в агентстве недвижимости. - Однако опасности нет, строение по-прежнему является безопасным".

Для здания, открывшегося чуть более года назад, эта проблема не является единственной. Персонал, в частности, жалуется на холод, большие лужи перед входом после дождя и мрачную обстановку.

Ранее специальная комиссия разработала 42 рекомендации на основе выявленных недочетов, таких как недостаток личного пространства и бесшумные лифты, которыми сложно пользоваться сотрудникам с плохим зрением. Кроме того, статс-секретарь министерства внутренних дел и по делам королевства Раймонд Кнопс (в компетенции которого находится деятельность правительственного агентства недвижимости - прим. ТАСС) был вынужден объясняться перед членами национального парламента, после того как двое государственных служащих получили травмы, спускаясь по ступенькам.