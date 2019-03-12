В Пятигорске представили нового командующего Северо-Кавказским округом войск Росгвардии

ПЯТИГОРСК, 12 марта. /ТАСС/. Новый командующий Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Гетманов, ранее занимавший должность первого заместителя командующего Центральным округом войск Росгвардии, представлен во вторник личному составу в Пятигорске, где состоялась торжественная церемония вручения ему личного штандарта командующего, передает корреспондент ТАСС.

Указ президента РФ о назначении Гетманова зачитал первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ - главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ генерал-полковник Сергей Меликов. "Уверен, что вы, как и личный состав всего округа, будете чтить и умножать славные традиции округа и успешно выполнять поставленные задачи", - отметил Меликов.

В свою очередь Гетманов отметил, что первоочередными задачами на новом посту видит укрепление готовности подразделений к выполнению задач и укрепление стабильности в регионе. "Прежде всего повышение уровня готовности к выполнению поставленных задач, выполнение мероприятий по дальнейшей стабилизации обстановки в Северо-Кавказском федеральном округе, обеспечения безопасности граждан, для дальнейшего развития региона", - сказал он журналистам после церемонии представления.

Как пояснили в пресс-службе округа, генерал-лейтенант Игорь Алексеевич Гетманов родился в Новочеркасске Ростовской области. В 1992 году окончил Владикавказское высшее общевойсковое командное училище, в 2002 году Общевойсковую академию Вооруженных Сил РФ, в 2012 году Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. С 2016 года занимал должность первого заместителя командующего Центральным округом войск национальной гвардии России, имеет государственные и ведомственные награды.

Северо-Кавказский округ Росгвардии был сформирован в соответствии с указом президента РФ от 21 сентября 2017 года и с 1 января 2018 года приступил к выполнению служебно-боевых задач. С 2017 года командовал округом генерал-лейтенант Сергей Корнюшкин. Округ обеспечивает безопасность в семи субъектах федерации, в которых проживает более 9,5 млн человек. В 2018 году войска округа приняли участие в обеспечении общественного порядка и безопасности при проведении более 400 массовых мероприятий. Подразделения ОМОН и СОБР выполнили более 10 тыс. задач по силовому сопровождению оперативно-профилактических мероприятий.

Как сообщил журналистам первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ - главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ генерал-полковник Сергей Меликов, Северо-Кавказский округ войск национальной гвардии РФ за год с момента своего создания, показал позитивные результаты. "Данные, приведенные на состоявшихся недавно коллегиях силовых органов, говорят о том, что наш совместный результат с коллегами из силового блока имеет очень позитивную направленность. Обстановка на Северном Кавказе продолжает характеризоваться стабильностью, снижением террористическо-экстремистской активности, что соответствует тем задачам, которые были определены при формировании округа", - сказал Меликов.