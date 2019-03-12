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Роспотребнадзор зафиксировал два случая кишечной инфекции в московской школе

Заболевшим детям назначили амбулаторное лечение, госпитализация не потребовалась

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Два легких случай кишечной инфекции были зафиксированы 9 и 11 марта в двух дошкольных группах московской школы № 2051. Заболевшим детям было назначено амбулаторное лечение, а в учреждении провели дезинфекцию, сообщили во вторник в управлении Роспотребнадзора по Москве.

"9 и 11 марта 2019 года в 2-х группах дошкольного отделения № 2 школы 2051 зарегистрировано по одному случаю кишечной инфекции предположительно вирусной этиологии среди воспитанников. По состоянию на 17:00 мск 12.03.2019 новых случаев заболеваний в дошкольном отделении не зарегистрировано. <…> Заболевания протекают в легкой форме, дети не госпитализированы, им назначено амбулаторное лечение", - говорится в сообщении управления.

В ведомстве добавили, что, согласно предварительной информации, инфекция имеет вирусную этиологию и не связана с питанием. "С 12 марта введены ограничительные мероприятия в виде разобщения коллектива, проведена заключительная дезинфекция силами специализированной организации, проводится динамическое медицинское наблюдение за контактными лицами", - добавили в ведомстве.

В дошкольном отделении проводится эпидемиологическое расследование: исследуются образцы продуктов и сырья, питьевой воды и воды в бассейне. Также анализируются смывы с объектов внешней среды и биологический материал от персонала.

В управлении добавили, что новых случаев заражения инфекцией в школе по состоянию на 17 часов 12 марта зарегистрировано не было. Окончательные выводы о причинах возникновения заболеваний детей будут сделаны по завершению эпидемиологического расследования.

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