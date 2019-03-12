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МИД РФ рекомендует россиянам взвешивать риски при планировании поездок в Азербайджан

Как указали в дипведомстве, ограничения на въезд в Азербайджан могут коснуться граждан РФ с армянскими корнями

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России настоятельно рекомендует россиянам оценивать риски при планировании поездок в Азербайджан из-за продолжающейся в этой стране практике недопуска граждан РФ с армянскими корнями. Об этом говорится в ориентировке, размещенной во вторник на сайте МИД РФ в разделе "Предупреждения для российских граждан".

Как указали в дипведомстве, пограничная служба Азербайджана под предлогом неурегулированности нагорнокарабахского конфликта продолжает отказывать в пропуске на территорию страны лицам, имеющим прямые или косвенные признаки принадлежности к армянской национальности. "Мотивируется это невозможностью обеспечить личную безопасность таких лиц", - пояснили в МИД РФ.

"Неоднократные обращения российской стороны к азербайджанской стороне о недопустимости дискриминационных действий по этническому признаку в отношении прибывающих в Азербайджанскую Республику граждан РФ игнорируются, - отметили в МИД. - С учетом изложенных обстоятельств настоятельно рекомендуем российским гражданам при планировании поездок в Азербайджан тщательно взвешивать вероятные риски".

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