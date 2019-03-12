Беглов просит отложить введение запрета на гостиницы в жилых домах в случае его одобрения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко отложить вступление в силу запрета на предоставление гостиничных услуг в жилых помещениях многоквартирных домов в случае одобрения соответствующего закона. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

По ее данным, Беглов обсудил с Матвиенко обеспокоенность предпринимательского сообщества документом, который Госдума приняла в третьем чтении 6 марта.

"Александр Беглов проинформировал Валентину Матвиенко о большом количестве обращений, поступивших в его адрес от представителей туристической индустрии, делового сообщества Санкт-Петербурга и отдельных предпринимателей, обеспокоенных установлением такого запрета. Безотлагательное вступление закона в силу потребует существенной реорганизации бизнеса и в конечном итоге приведет к потере рабочих мест в этой сфере. Учитывая обеспокоенность бизнеса и принимая во внимание ключевое значение развития туристского потенциала Санкт-Петербурга для социально-экономического развития города в целом, действующий руководитель Санкт-Петербурга отметил необходимость установления отлагательного срока вступления в силу рассматриваемого закона", - говорится в сообщении пресс-службы.

В руководстве города считают, что изменение срока вступления закона в силу позволит обеспечить соблюдение баланса интересов граждан, проживающих в многоквартирных домах, и предпринимателей, а также минимизировать возможные негативные последствия принятия закона, в том числе предотвратить формирование теневого рынка гостиничных услуг.

По информации пресс-службы Смольного, Матвиенко пообещала, что мнение бизнес-сообщества Санкт-Петербурга будет учтено при рассмотрении закона Советом Федерации, которое пройдет 13 марта.

Ранее комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал палате отклонить закон и создать согласительную комиссию для его доработки.