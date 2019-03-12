РЖД и власти Кубани создадут рабочую группу для запуска городской электрички в Краснодаре

КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Представители РЖД и власти Краснодарского края договорились о создании рабочей группы для запуска в Краснодаре городской электрички, которая решит проблему пробок, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе РЖД.

Пробки являются серьезной проблемой для Краснодара. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", иногда они достигают максимальных 9-10 баллов, в 2018 году Краснодар был признан городом-миллионником, сюда ежегодно переезжают тысячи человек, поэтому число машин растет. Власти региона рассматривали вопрос о запуске городской электрички в Краснодаре, которая свяжет центр города с прилегающими территориями и улучшит транспортную доступность районов города.

"Глава ОАО "РЖД" [Олег Белозеров] и губернатор Краснодарского края [Вениамин Кондратьев] обсудили создание "городской электрички" в Краснодаре <…> Участники встречи договорились создать рабочую группу из представителей ОАО "РЖД" и профильных ведомств Краснодарского края, на которой будут определены этапы реализации проекта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что встреча, на которой было принято данное решение, проходила во вторник в Москве. Она была посвящена обсуждению направлений совместной работы в сфере пассажирских перевозок и развития железнодорожной инфраструктуры в регионе.

Ранее сообщалось, что в феврале в Краснодарском крае открыли новый участок железнодорожного обхода Краснодара от станции "Козырьки" до станции "Гречаная", предназначенный для разгрузки города от транзитного транспорта и развития инфраструктуры на подходах к портовым городам.