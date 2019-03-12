Монахи из "Долины павших" обжаловали в суде решение властей Испании по эксгумации Франко

МАДРИД, 12 марта. /ТАСС/. Монахи аббатства монументального комплекса "Долина павших" обжаловали в Верховном суде (ВС) Испании решение властей страны, связанное с эксгумацией диктатора Франсиско Франко (1892-1975). Об этом сообщило во вторник агентство Europa Press.

По его информации, речь идет о резолюции Совета министров, которая была одобрена 15 февраля и которая позволяет перенести останки каудильо из гробницы в "Долине павших". Монахи решили обратиться в ВС, поскольку не согласны с тем, "что органы государственной власти могут свободно действовать в святом месте без необходимого церковного разрешения".

Кроме того, "вмешательство в религиозный обряд, такой как погребение, хранение и эксгумация человеческих останков, покоящихся в религиозном месте захоронения, нарушает принцип неприкосновенности, защищенный соглашениями испанского государства со Святым престолом и правом свободы вероисповедания", уточнили монахи. Бенедиктинцы подчеркнули, что будут действовать в соответствии с постановлением ВС.

Ранее семья Франко также обжаловала решение Мадрида, позволяющее перенести останки диктатора. ВС согласился изучить возможность временной приостановки дальнейших шагов по эксгумации в ожидании окончательного решения суда.

Правительство страны заявляло, что позволит внукам диктатора выбрать место для его перезахоронения. При этом Мадрид не устроил предложенный ранее родственниками Франко вариант склепа столичного собора Альмудена. Тогда семья диктатора заявила, что обратится в ВС, чтобы он приостановил эксгумацию. Внуки Франко не стали называть никакого альтернативного места для переноса его останков.