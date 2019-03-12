Власти Дагестана намерены использовать беспилотники для кадастровых работ

МАХАЧКАЛА, 12 марта. /ТАСС/. Власти Дагестана намерены использовать беспилотные летательные аппараты группы компаний (ГК) "Геоскан" для кадастровых работ и цифровизации территории республики. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

Глава правительства Дагестана Артем Здунов во вторник провел совещание по вопросу проведения кадастровых работ и цифровизации территории республики с участием представителей ГК "Геоскан", которая специализируется на выпуске коммерческих беспилотников двух типов: самолетного и мультироторного.

"Учитывая, что имеется положительный опыт использования этих технологий в других субъектах страны, нам надо более детально изучить эффективность внедрения подобной системы в Дагестане", - цитирует Здунова пресс-служба.

Глава правления ГК "Геоскан" Алексей Семенов пояснил, что использование беспилотников позволяет "оперативно получать полную, актуальную и регулярно обновляемую информацию о состоянии городской среды при минимальных затратах". Также наблюдение с воздуха открывает "широкие возможности контроля объектов недвижимости и земельных участков".

"Такие данные помогут повысить качество принимаемых решений и увеличить эффективность управления. А вместе с технологиями публикации данных материалы воздушных съемок послужат отличным информационным ресурсом для вовлечения общественности в процесс городского планирования", - приводит его слова пресс-служба.

По мнению главы комитета по архитектуре и градостроительству региона Незира Гусейнова, использование данной технологии "значительно улучшит работу при формировании генпланов населенных пунктов".

"Мы договорились о том, что создадим базовую кафедру в ГК "Геоскан" и запустим несколько образовательных проектов. Понимание есть, готовы сотрудничать", - сообщил в свою очередь на совещании ректор Дагестанского госуниверситета Муртузали Рабаданов.