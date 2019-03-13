Федеральный исследовательский центр в Якутии опроверг длительную задержку зарплаты ученым

ЯКУТСК, 13 марта. /ТАСС/. Федеральный исследовательский центр (ФИЦ), созданный на базе семи якутских научно-исследовательских институтов, опроверг трехмесячную задержку в выплате заработной платы сотрудникам. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе центра.

Ранее местные СМИ сообщили о том, что сотрудники некоторых институтов, входящих в состав центра, с декабря 2018 года не получают зарплату. ФИЦ был создан в феврале этого года на базе Якутского научного центра Сибирского отделения РАН.

"В ФИЦ "Якутский научный центр СО РАН" трехмесячной задержки зарплаты не было. 7 марта подписано соглашение с Министерством науки и высшего образования РФ [о переводе средств на выплату заработной платы]. Средства фонда заработной платы переведены в казначейство, в конце этой и в начале следующей недели будут произведены все выплаты", - говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе признали факты задержек в выплате заработной платы. "В январе в двух институтах - Институте физико-технических проблем Севера и Институте гуманитарных исследований - полностью выплатили заработную плату. В остальных пяти выплачено авансом около 70% заработной платы. В феврале два института - Институт физико-технических проблем Севера и Институт биологических проблем криолитозоны - выдали аванс сотрудникам", - пояснили там, добавив, что в начале года сотрудников предупредили о задержке в связи с реорганизацией в ФИЦ.

ФИЦ объединяет семь институтов: Институт биологических проблем криолитозоны, Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю. Г. Шафера, Институт физико-технических проблем Севера им. В. П. Ларионова, Институт горного дела Севера им. Н. В. Черского, Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, Институт проблем нефти и газа, Якутский научно- исследовательский институт сельского хозяйства.