Циклон в Хабаровске привел к сокращению числа природных пожаров

ТАСС, 13 марта. Неблагоприятная погода стала причиной уменьшения количества природных пожаров, вызвавших сильное задымление и плохую видимость в Хабаровске. Об этом сообщил в среду ТАСС начальник городского управления по делам ГО и ЧС администрации Хабаровска Андрей Акимов.

Ранее сообщалось, что из-за большого количества возгораний сухой травы в городе отмечалась сильная задымленность. В связи с этим регистрировался рост числа хабаровчан, обращавшихся ко врачам из-за плохого самочувствия.

Пожароопасная обстановка сложилась в основном из-за отсутствия снега. 11 марта на Дальний Восток пришел циклон, который принес в Хабаровск сильные осадки и ветер.

"Благодаря пришедшим осадкам удалось снизить количество природных пожаров, ситуация уже не такая острая", - сообщил собеседник агентства.

По информации администрации Хабаровска, несмотря на снижение числа пожаров, большое опасение вызывают дачные участки - на их территории часто регистрируются возгорания. По словам Акимова, сейчас на согласовании находится документ по вводу особого противопожарного режима в городе.

Количество очагов природных пожаров и их площадь на территории нескольких регионов Дальнего Востока увеличились в феврале в 30 раз.