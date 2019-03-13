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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в среднем по России снизилась почти на 20%

За неделю показатель заболеваемости по населению составил 661 случай на 100 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России в среднем уменьшилась за неделю почти на 20%. Об этом свидетельствуют данные мониторинга с 4 по 10 марта, опубликованные в среду на сайте Научно-исследовательского института (НИИ) гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ.

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"На этой неделе - по сравнению с предыдущей - заболеваемость гриппом и ОРВИ уменьшилась среди населения в среднем на 19,9% - во всех возрастных группах, а также во всех округах", - говорится в материалах НИИ.

Уточняется, что за этот период показатель заболеваемости по населению в целом составил 661 случай на 100 тыс. человек, тогда как неделей ранее фиксировалось 826 случаев.

По данным института, в среднем по стране сохраняется тенденция снижения заболеваемости гриппом. "По международным критериям,… интенсивность заболеваемости на этой неделе соответствует низкому уровню", - отметили в НИИ.

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