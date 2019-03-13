Липецкие власти уволили главу Фонда капремонта региона после выявленных нарушений

ТАСС, 13 марта. Власти Липецкой области уволили главу регионального Фонда капитального ремонта Александра Козина после выявленных прокуратурой нарушений и возбуждения уголовное дела за злоупотребление полномочиями. И.о. гендиректора фонда назначен Константин Востриков, сообщила в среду пресс-служба областной администрации.

Прокуратура в феврале провела проверку трехлетней работы фонда и выявила нарушения, которые легли в основу уголовного дела за злоупотребление полномочиями. Были обнаружены факты завышения расходов, заключения договоров с подрядчиками без конкурса, а также случаи, когда руководство фонда не взыскивало штрафные санкции за просрочку обязательств и за некачественный ремонт. В 2018 году в прокуратуру поступило около 3 тыс. жалоб по жилищно-коммунальным вопросам, более 50% претензий связано с некачественным капремонтом многоквартирных домов.

"И.о. гендиректора Фонда капитального ремонта Липецкой области назначен Константин Востриков, ранее занимавший должность заместителя начальника управления энергетики и тарифов Липецкой области. С прежним гендиректором организации Александром Козиным расторгнут трудовой договор", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, власти региона взяли на контроль работу фонда.

"Производится мониторинг каждого объекта для своевременного планирования и проведения качественного капитального ремонта домов. Ведется работа с подрядными организациями по устранению недостатков в рамках гарантийных обязательств. Также привлечены к контролю управляющие компании, которые обязаны содержать общее имущество многоквартирных домов в надлежащем состоянии", - уточнили в администрации.