Кабмин Украины предложил Раде законопроект, дискриминирующий русский язык

КИЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Кабинет министров Украины рекомендовал Верховной раде утвердить три модели изучения языков национальных меньшинств, где русскому отведена самая незначительная роль. Соответствующий законопроект о полном общем среднем образовании, предусматривающий эти модели, был одобрен в среду на заседании правительства Украины.

"После множества консультаций и переговоров в законопроекте о полном общем среднем образовании мы предлагаем три модели", - заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич в ходе презентации законопроекта на заседании.

Первая модель, согласно проекту, предусмотрена для коренных народов Украины, которые не имеют собственного государства и не живут в среде родного языка. К таким, в частности, относятся караимы, проживающие в Западной Украине. Для них будет разрешено преподавание на родном языке всех предметов с 1-го по 11 (12)-й класс при изучении украинского.

Вторая модель предусмотрена для национальных общин, язык которых относится к языкам Европейского союза. Эта модель предполагает обучение на языке нацменьшинства с изучением украинского языка с 1 по 4 класс. С 5 класса предполагается переход на преподавание на украинском языке, при ежегодном увеличении его доли с 20% до 40% в 9 классе. Для старшей школы предусмотрено не менее 60% объема обучения на украинском.

Третья модель касается использования русского языка. Согласно документу, нацменьшинства, которые принадлежат к одной с украинским языковой семье, смогут учиться на родном языке в начальной школе, изучая параллельно украинский. С 5 класса не менее 80% учебного времени преподавание будет вестись на государственном языке.

Языковой скандал

Кабинет министров разработал новый законопроект с тремя моделями изучения языков нацменьшинств после скандала, который разгорелся из-за принятия на Украине закона "Об образовании" осенью 2017 года. Согласно документу, с 2020 года весь процесс обучения в стране должен перейти на украинский язык.

В МИД РФ заявили, что главной целью закона является максимальное ущемление интересов миллионов русскоязычных жителей Украины.

Венецианская комиссия Совета Европы тогда раскритиковала положения языковой статьи закона, рекомендовав Киеву внести в нее поправки, чтобы избежать дискриминации языков нацменьшинств. Новую редакцию украинского закона "Об образовании" также подвергли критике Болгария, Греция, Молдавия, Польша, Румыния и Россия. Наиболее жесткую позицию заняла Венгрия, так как в Закарпатской области Украины до недавнего времени проживало около 150 тыс. этнических венгров.