Турпоток в Костромскую область составил более 1 млн человек в 2018 году

КОСТРОМА, 13 марта. /ТАСС/. Туристический поток в Костромскую область за 2018 год вырос на 7% и составил 1 млн 22 тыс. человек, сообщила в среду пресс-служба главы региона.

"В 2018 году Костромскую область посетило 1 млн 22 тыс. туристов, что на 7% выше показателей 2017 года, доля иностранных гостей находится на уровне 3,5%", - говорится в сообщении. В первую очередь, это туристы из Германии, Испании, Франции и Китая.

Средняя продолжительность пребывания туристов в регионе - от одной до трех ночей. Доля туризма в валовом региональном продукте сейчас составляет 1,4%.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, в 2017 году турпоток в регион составил 955,2 тыс. человек. Иностранных туристов среди них - 31 тыс. человек. В основном это были гости из Германии, Франции, Италии и Испании.

Сейчас приоритетным направлением в сфере туризма для региона является развитие и благоустройство центра Костромы, набережной Волги. В основном туристов привлекают массовые мероприятия с различными видами активностей - международный фестиваль фейерверков "Серебряная ладья", фестиваль сыра в Костроме.