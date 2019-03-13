{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд 29 марта рассмотрит административное дело в отношении Facebook

Аналогичное дело суд будет рассматривать 22 марта в отношении Twitter

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Мировой суд в Москвы 29 марта рассмотрит административный материал в отношении компании Facebook, которая не предоставила информацию о локализации персональных данных российских пользователей соцсети на территории РФ. Об этом ТАСС сообщили в Таганском суде Москвы в среду.

"Дело об административном правонарушении назначено мировым судьей судебного участка номер 422 на 14:30 мск 29 марта", - сообщил собеседник агентства, отметив, что аналогичный материал суд будет рассматривать 22 марта в отношении компании Twitter.

Роскомнадзор обвиняет Facebook и Twitter в нарушении статьи 19.7 КоАП РФ ("Непредставление или несвоевременное представление в организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, сведений, представление которых предусмотрено законом").

Теги
Россия
ФСБ подала иск к "Новой газете" из-за статей о задержанном в Магнитогорске мигранте
Читать полностью