Сенатор предложил запретить обязательные работы как административное наказание подростков

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Член Совета Федерации, бывший уполномоченный по правам человека в РФ Владимир Лукин предлагает не применять обязательные работы как вид административного наказания к несовершеннолетним. Проект соответствующего закона внесен им в среду в Госдуму и размещен в думской электронной базе данных.

Обязательные работы - вид административного наказания, заключающийся в выполнении физическим лицом, совершившим административное правонарушение, в свободное от основной работы, службы или учебы время бесплатных общественно полезных работ, они назначаются судьей.

Законопроект Лукина предусматривает поправки в статью 3.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях. В настоящее время редакция этой статьи предусматривает, что обязательные работы "не применяются к беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, инвалидам первой и второй групп, военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, а также к имеющим специальные звания сотрудникам Следственного комитета РФ, органов внутренних дел, войск национальной гвардии, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы и таможенных органов". Сенатор предлагает дополнить этот перечень "лицами, не достигшими возраста 18 лет".

В пояснительной записке к законопроекту Лукин напоминает, что сейчас лицо подлежит административной ответственности с 16 лет, хотя до 18 лет, то есть до момента достижения совершеннолетия, считается ребенком. "Применение к несовершеннолетним гражданам наказания в виде обязательных работ предполагает привлечение их к обязательному труду. Это может негативным образом повлиять на учебу несовершеннолетних граждан, их поведение в быту, семье", - полагает парламентарий. Он поясняет, что "трудовое законодательство особым образом охраняет труд несовершеннолетних". Ограничения труда подростком направлены, в первую очередь, на предупреждение отрицательного воздействия производственных факторов "на развитие, состояние здоровья, моральное и психологическое состояние несовершеннолетнего", а принуждение к труду как вид административного наказания "может сформировать у несовершеннолетнего негативное отношение к работе, что может вызывать трудности в его дальнейшей социализации".