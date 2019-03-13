Суд прекратил дело экс-главы Корпорации развития Ставрополья о превышении полномочий

ПЯТИГОРСК, 13 марта. /ТАСС/. Суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего гендиректора Корпорации развития Ставропольского края Заура Абдурахимова, обвиняемого в превышении полномочий при исполнении госконтракта на сумму 9,9 млн рублей. Как сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Ставропольского краевого суда, ему назначен штраф в 40 тыс. рублей.

"Уголовное дело прекращено с назначением судебного штрафа в 40 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе суда.

В пресс-службе пояснили, что подсудимый вину признал полностью, ходатайствовал о постановлении в отношении него приговора без проведения судебного разбирательства, в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве. Постановление суда вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что Абдурахимов подозревается в совершении мошенничества. В следственном управлении отметили, что дело квалифицировано по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

По данным следствия, корпорация выиграла конкурс на создание медиа-контента для продвижения продукции ставропольских производителей, в том числе брендированного сайта и видеоканала, стоимость госконтракта составила 9,9 млн рублей. Корпорация заключила договор на 4,5 млн рублей с одной из организаций, которая выполнила работу, но предоставленная площадка не соответствовала необходимым требованиям. Абдурахимов не стал возвращать деньги в установленном законом порядке, представитель субподрядчика передал ему 3,4 млн рублей, деньги в бюджет возвращены не были.

Как сообщалось, Абдурахимов был задержан в начале апреля 2018 года в аэропорту, когда он собирался улететь в Турцию, а позже заключен под домашний арест.