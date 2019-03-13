Среднемесячная зарплата в Дагестане в 2018 году выросла на 13%

МАХАЧКАЛА, 13 марта. /ТАСС/. Среднемесячная заработная плата в Дагестане в 2018 году выросла на 13% и составила около 25 тыс. рублей, сообщила в среду министр труда и социального развития республики Изумруд Мугутдинова на расширенной коллегии ведомства.

"За 2018 год по сравнению с 2017 годом среднемесячная заработная плата работников в Республике Дагестан увеличилась на 13% и составила 24,8 тыс. рублей, реальная зарплата возросла на 11,8%", - сказала она.

По заработной плате Дагестан отстает от среднего показателя по Северо-Кавказскому федеральному округу на 8%. "В предыдущие годы отставание фиксировалось на уровне 12-15%", - добавила глава министерства.

Она отметила, что в 2018 году республика была максимально представлена в ФЦП "Содействие занятости населения" и "Социальная поддержка граждан", в рамках которых получила 6,3 млрд рублей на обеспечение мер социальной поддержки.