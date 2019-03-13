Росгидромет: тенденция к потеплению в Арктике сохраняется

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Тенденция к потеплению в Арктике, которое, в частности, сказывается на площади морского льда в регионе, сохраняется. Об этом сообщается в докладе Росгидромета об особенностях климата на территории РФ за 2018 год, опубликованном на сайте ведомства.

"В Северной полярной области 2018 год был очень теплым - вторым в ряду с 1936 года: среднегодовая аномалия температуры составила плюс 2,5 градуса. Минимальная среднемесячная площадь морского льда в 2018 году, наблюдаемая в сентябре, составила 4,57 млн кв. км против 4,62 млн кв. км в 2017 году. <…> Результаты мониторинга состояния приземной атмосферы в Северной полярной области позволяют сделать вывод о сохранении в последние годы тенденции к потеплению", - говорится в докладе.

Отмечается, что с 1989 по 2018 год температура росла во всех регионах Арктики. Самые крупные положительные температурные аномалии наблюдались на территории Чукотского и Аляскинского районов.

Ранее на форуме "Арктика: настоящее и будущее" руководитель Росгидромета Максим Яковенко сообщал ТАСС, что потепление привело к увеличению в 2,5 раза - с порядка 400 до почти 1 тыс. в год - количества опасных природных явлений в Арктике за последние 20 лет. Средние темпы потепления на планете за этот период составили 0,17 градуса ежегодно, в Арктике - 0,9 градуса.