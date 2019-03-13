Композитор Евгений Дога недоволен состоянием улицы в Кишиневе, которую назвали в его честь

КИШИНЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Пешеходная улица Евгения Доги в центре Кишинева, которая задумывалась как аналог московского Арбата, вызывала возмущение у композитора. В интервью местному телеканалу TV8 музыкант подверг критике мэрию города, посетовав, что предпочитает обходить эту зону стороной.

"Это издевательство. Нельзя такую прекрасную идею воплощать в жизнь так глупо. Эта улица не для пешеходов, а для лошадей. Об эти камни не только каблуки сломаешь, но и без ног остаться можно", - объяснил маэстро.

Улицей, которая несколько лет назад была превращена в пешеходную, заканчивается большой проспект, соединяющий с центром города несколько спальных районов Кишинева. Сама она упирается в старейший парк в центре города, где расположен Кафедральный собор.

Первоначальный проект предусматривал обустройство здесь террас, газонов и скамеек, но в итоге ограничились уличными фонарями под старину и брусчаткой, которую пока не отшлифовали. Критики обращали внимание, что проект изначально был провальным, так как улица сама по себе маленькая и без достопримечательностей, которые должны были бы привлекать сюда туристов и горожан.

Дога сообщил, что не раз обращался в мэрию с предложением открыть здесь культурный центр или музыкальный салон, организовать продажу книг и музыки. "Руководство мэрии постоянно меняется, поэтому там сложно договориться. Мне говорят, что дорого, но красивые вещи стоят дорого", - сказал музыкант, выразив надежу, что проект будет завершен при его жизни.

Народный артист СССР и Молдавской ССР Евгений Дога является автором многочисленных музыкальных произведений в различных жанрах и стилях, многие из которых получили широкую известность. Он завоевал популярность у публики как автор популярных эстрадных композиций "Мой белый город", "Мне приснился шум дождя", "Пришла любовь", "Мария, Мирабела", а также музыки к кинофильмам "Лаутары" (1971), "Дом для Серафима" (1974), "Табор уходит в небо" (1976), "Стажер" (1976), "Мой ласковый и нежный зверь" (1978). В настоящее время композитор проживает в двух городах - Кишиневе и Москве.