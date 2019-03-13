В Петербурге похоронили настоятеля Казанского собора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Прощание с настоятелем Казанского кафедрального собора протоиереем Павлом Красноцветовым, скончавшимся 9 марта на 88-м году жизни, прошло в Петербурге. После отпевания в храме, где он служил более 20 лет, священнослужитель был похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

"Отец Павел Красноцветов был замечательным человеком, потомственным священником. Он хранил наши православные традиции - любить, учить и поддерживать людей", - приводят в пресс-службе Смольного слова врио губернатора Санкт- Петербурга Александра Беглова, присутствовавшего на отпевании в Казанском соборе.

В сообщении на сайте Санкт-Петербургской митрополии отмечается, что митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий зачитал соболезнование от патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в связи с кончиной настоятеля Казанского храма и произнес надгробное слово, было совершено отпевание.

На Никольском кладбище Александро-Невской лавры заупокойную литию совершил наместник обители епископ Кронштадтский Назарий. Отец Павел был похоронен рядом со своим сыном протоиереем Григорием Красноцветовым.

Павел Красноцветов родился 10 января 1932 года в селе Аромашево Тюменской области в семье потомственных священнослужителей. Его дед Михаил Красноцветов, сын священника, будучи клириком церкви Всех святых в Тюмени, в 1937 году вместе с другими церковнослужителями был расстрелян. Отец будущего священника Григорий Красноцветов служил в Покровском храме Барнаула.

В 1955 году Красноцветов окончил Московскую духовную семинарию. Служил в Воскресенском соборе Берлина, в разное время был настоятелем Александро-Невского храма Красного Села, Князь-Владимирского и Спасо-Преображенского соборов, был благочинным патриарших приходов Финляндии, настоятелем Никольского собора в Вене. С июля 1996 года был настоятелем Казанского собора, в котором под его руководством была возрождена приходская жизнь.