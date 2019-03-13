Псковские власти намерены запустить третью горячую линию по переходу на цифровое ТВ

ПСКОВ, 13 марта. /ТАСС/. Три горячие линии будут работать в Псковской области, с помощью которых власти будут оказывать помощь населению в переходе на цифровое ТВ. Администрация региона намерена запустить дополнительный сервис, который будет круглосуточно принимать просьбы и вопросы от жителей региона, сообщил в среду ТАСС начальник областного управления цифрового развития и связи Денис Матвеев.

"Сейчас мы запускаем третью горячую линию в одностороннем порядке. То есть любой человек может на нее позвонить 24 часа в сутки, но на обратном конце он не услышит голос оператора, там будет находиться робот. Граждане оставляют ему свои предложения, заявления, проблемы по переходу на цифровое вещание, дальше эти записи обрабатывают волонтеры, они их прослушивают, связываются с обратившимся и помогают решить вопросы. Все просьбы будут передаваться внутри муниципалитетов волонтерским организациям, чтобы они ходили и решали эти проблемы. Таким образом горячих линий будет три - первая федеральная, вторая - это региональная", - сказал собеседник агентства.

По данным администрации Псковской области, штабы волонтеров появятся в каждом районе региона. "Ряды добровольцев на местах пополнят активисты молодежных общественных объединений, для которых будет организовано дистанционное обучение. Это позволит оказывать более адресную и оперативную помощь населению в настройке нового оборудования", - говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Россия в 2019 году полностью перейдет от аналогового к цифровому телевещанию, переход будет поэтапным: он начался в феврале и займет полгода. С запуском сети цифрового вещания граждане РФ бесплатно получат набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах. Для приема цифрового эфирного ТВ нужны дециметровая антенна и телевизор с тюнером DVB-T2, если телевизор старше 2014 года выпуска, то потребуется также цифровая приставка. Псковская область перейдет на цифровое телевещание 3 июня 2019 года.