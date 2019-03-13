Проезд по Военно-Грузинской дороге закрыли из-за схода лавин в Грузии

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 марта. /ТАСС/. Военно-Грузинская дорога, соединяющая Россию со странами Закавказья, закрыта для всех видов транспорта из-за схода лавин в Грузии. Об этом сообщается в среду на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи со сходом лавин на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также в соответствии с рекомендацией пограничной полиции Грузии запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс - в направлении на выезд из РФ с 16:00 13 марта до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют воздержаться от поездок в данном направлении.

Военно-Грузинская дорога - историческое название транспортной магистрали, проходящей через Главный Кавказский хребет. Трасса ведет из Владикавказа в Тбилиси через перевал Крестовый, в России дорога проходит по территории Северной Осетии. В зимнее время и в межсезонье дорогу часто закрывают из-за непогоды.