В Финляндии готовятся установить самый большой в мире национальный флаг

ХЕЛЬСИНКИ, 13 марта. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. В городе Хамина в ближайшее время готовятся поднять самый большой в мире национальный флаг Финляндии. Об этом сообщила городская администрация.

Гигантский флаг страна получила в подарок от почти 30 государств к столетию своей независимости в 2017 году. Его размер - 416 квадратных метров, что почти равно площади баскетбольной площадки. За идеей такого подарка стояли все страны-соседи Финляндии, в том числе Россия и Швеция, а также такое географически далекое от нее государство, как Австралия.

Поднятие флага над городом переносилось несколько раз. Сначала его планировалось установить там в мае 2018 года, но тогда этого не произошло из-за нехватки финансов. Затем событие планировалось в декабре, однако церемония вновь сорвалась из-за желания властей проверить безопасность конструкции и соответствия европейским стандартам флагштока, изготовленного в России.

"По итогам экспертной проверки был сделан вывод, что древко безопасно и на него может быть поднят флаг после получения разрешения от городского управления строительного надзора", - говорится в сообщении.

В администрации добавили, что до этого будут проведены дополнительные тесты по поднятию и опусканию стяга. В флагшток встроена электронная система, которая при сильном ветре будет автоматически опускать полотно вниз, чтобы оно не порвалось. Решение о дате установки примут в ближайшие недели. Предполагается, что он станет одним из экспонатов парка флагов, торжественно открывшегося в Хамине в конце мая 2018 года, и будет развеваться над городом круглые сутки с перерывами на сервисное обслуживание. Власти надеются, что эта достопримечательность и весь парк стягов будут интересны гостям страны и привлекут в Хамину больше туристов.

О финском флаге

28 мая 2018 года Финляндия отметила ровно 100 лет с того момента, как парламент республики официально утвердил ее государственный флаг. Дискуссия о том, каким должен быть финский флаг, продолжалась десятки лет. Началась она в XIX веке, когда страна еще входила в состав Российской империи и носила название Великого княжества Финляндского.

Во время провозглашения независимости Финляндии был использован стяг красного цвета, в центре которого изображен золотой лев, окруженный розами. Именно его подняли 6 декабря 1917 года на здании сената и правительства, и он был близок к тому, чтобы получить официальный статус. В 1918 году этот процесс прервала гражданская война. После окончания войны, которая закончилась победой белых, дискуссия о флаге продолжилась вновь. Красный цвет утратил популярность из-за того, что активно использовался противником.

Парламент хотел утвердить его вид как можно скорее. В итоге 28 мая 1918 года поддержку депутатов единогласно получил синий крест на белом фоне - это своего рода "гражданский" флаг, как его здесь называют, который в Суоми используется и по сей день. При этом, например, у высших государственных инстанций - президента и вооруженных сил страны - государственный флаг имеет вид, напоминающий о старом красном стяге: на синем кресте в красном прямоугольнике изображен золотой лев, также являющийся гербом страны.