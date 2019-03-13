Найденную одну в квартире в Раменском девочку могут вернуть матери

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Жительница подмосковного Раменского оставила пятилетнюю дочь одну в квартире по вынужденным причинам, в четверг комиссия по делам несовершеннолетних рассмотрит вопрос о возвращении ей ребенка. Об этом сообщила в среду пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.

12 марта жители Раменского обратились в правоохранительные органы, услышав плач ребенка в запертой квартире. Приехавшие на место сотрудники полиции вскрыли квартиру и обнаружили пятилетнюю девочку, которая, по словам соседей, находилась в закрытом помещении одна со вчерашнего вечера. Ребенок был направлен в больницу для проведения полного медицинского освидетельствования, мать привлечена к административной ответственности. Кроме того, полиция направила информацию в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия мер воздействия.

"Малышка чувствует себя хорошо, завтра состоится заседание комиссии по делам несовершеннолетних о ее передаче маме. Поскольку ребенок попал в больницу по акту, нужно соблюсти формальности. Надеюсь, что все будет хорошо", - приводятся в сообщении слова Мишоновой.

По ее словам, женщина воспитывает ребенка одна. "Мамочка одинокая, воспитывает девочку одна, крутится, как может, подрабатывает на нескольких работах. Свое отсутствие объяснила тем, что дочка приболела, вести в садик ее было нельзя. С утра, пока девочка спала, оставив для нее на столе несколько бутербродов, мама побежала на работу, рассчитывая в скором времени вернуться. Но задержалась", - добавила омбудсмен.

Мишонова уточнила, что сейчас девочка находится в больнице с мамой.