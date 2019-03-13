Трамп прокомментировал слухи о "двойнике" его супруги

ТАСС, 13 марта. Президент США Дональд Трамп в среду на своей странице в Twitter выразил возмущение по поводу распространенных в соцсетях и СМИ слухов о том, что в поездках по стране вместо супруги Меланьи американского лидера якобы сопровождает ее "двойник".

"Лживые масс-медиа изменили при помощи программы Photoshop фотографии Меланьи, а потом распространили теории заговора о том, что на самом деле это не она была рядом со мной в Алабаме и в других местах, - написал Трамп. - Они становятся все более и более безумными с течением времени".

Как написала во вторник газета USA Today, слухи в интернете о том, что вместо жены вместе с Трампом путешествует ее двойник, появились после визита Дональда и Меланьи Трамп 8 марта в штат Алабама, пострадавший от разрушительного торнадо. В качестве "доказательства" этой теории ее сторонники в соцсетях приводили фотографии Меланьи в крупных солнечных очках, закрывавших часть ее лица.

В минувший понедельник теория о "двойнике" Меланьи Трамп обсуждалась на ток-шоу View на телеканале ABC. Участницы передачи в шутку заявили, что верят в эту теорию.