Около 20 французских медиагрупп подписали хартию против сексуальных домогательств

ПАРИЖ, 13 марта. /ТАСС/. Около 20 французских медиагрупп подписали в среду хартию "Женщины в средствах массовой информации", которая направлена против сексуальных домогательств. Трансляция подписания документа в министерстве культуры республики велась на специально созданной странице в Twitter

В числе подписавших документ такие французские медиа, как France Tlvisions, Disney, TF1, Canal +, M6, Lagardre, Mediawan, Radio France и SFR. Как указывается в документе, участники обязуются создать механизмы рассмотрения всех случаев, связанных с домогательствами, механизмы помощи жертвам, а также проводить обмен опытом друг с другом по этой проблеме.

"Подписывая эту хартию, мы закладываем основу. Мы не только хотим, чтобы женщины больше не были мишенью насилия, мы хотим обеспечить равенство, - отметил присутствовавший на церемонии подписания министр культуры Франции Франк Ристер. - Все вместе мы должны быть более внимательными, более бдительными во всех компаниях, особенно в средствах массовой информации, так как они работают в публичной сфере".