Кузнецова сообщила, что родственники брошенной в Москве девочки пока не найдены

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Родственники пятилетней девочки, оставленной одной в квартире на севере Москвы, пока не найдены, ребенок находится в больнице, где с ней работает в том числе психолог. Об этом сообщила в среду журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Кузнецова пояснила, что в настоящее время девочке "нужны реабилитация, лечение, работа со специалистами". "Но, безусловно, после того, как будет завершен необходимый юридический этап, будет следующий, когда нужно будет найти ребенку того, кто будет заботиться о нем", - констатировала омбудсмен. Она уточнила, что к ней уже "поступают звонки с желанием усыновить [ребенка]", много поступает звонков от желающих оказать помощь девочке.

По словам Кузнецовой, в настоящее время ребенок находится в больнице. "Сейчас наша забота в том, чтобы рядом были лучшие специалисты, чтобы ей скорее помогли восстановиться. Пока она в больнице", - отметила уполномоченный. Она проинформировала, что уже "договорилась со специалистами", которые в ближайшее время "выйдут посмотреть малышку - это детские психологи, психиатры".

"Психолог уже с ней занимается, правда, первый раз она спряталась от него", - сказала Кузнецова. По ее оценке, за время нахождения в больнице девочка "стала более открытой". "Уже сейчас знаю, что она сказала слово "тапочки", больше пока ничего не произносила", - добавила детский омбудсмен.

Ранее ГСУ СК РФ по Москве сообщило, что в квартире жилого дома на Ленинградском шоссе в Москве обнаружена пятилетняя девочка, по предварительным данным, с отсутствием социальных навыков и признаками истощения. Со слов соседей, мать девочки отсутствовала дома несколько дней. 12 марта Савеловский суд столицы заключил мать ребенка Ирину Гаращенко под стражу, ей инкриминируется покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии. По словам Кузнецовой, органы опеки и попечительства обратились в суд с заявлением о лишении женщины родительских прав.