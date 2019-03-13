Общественная палата РФ объявила о создании волонтерского корпуса

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ объявила о формировании волонтерского корпуса, девизом которого станет принцип "Развивая каждого волонтера - развивать жизнь общества!". Об этом в среду сообщила пресс-служба ОП.

"С целью поддержки развития добровольческого движения в России в Общественной палате РФ будет сформирован волонтерский корпус. В настоящее время объявлен набор добровольцев на позиции супервайзера - координатора десятки волонтеров и волонтера - активного члена волонтерского корпуса", - отметили в ОП, добавив, что желающим войти в команду необходимо заполнить анкету волонтера.

Заявки на позицию супервайзера принимаются до 22 марта, а на позицию члена волонтерского корпуса - до 10 апреля.

В пресс-службе подчеркнули, что волонтерский корпус будет состоять по меньшей мере из 15 команд, в каждую из которых войдут 10 волонтеров во главе с супервайзером.

"Помимо оказания помощи в организации и проведении мероприятий ОП РФ, команды будут заниматься разработкой собственных социально значимых проектов. Идеи проектов они будут представлять на выездных инкубаторах: каждая десятка разрабатывает свой проект и обсуждает его с профильной комиссией ОП РФ. В случае заинтересованности общественной палаты проект перейдет в стадию реализации", - говорится в релизе.