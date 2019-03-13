45 тыс. немцев запросили доступ к досье "Штази" в 2018 году

БЕРЛИН, 13 марта. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. В 2018 году 45 тыс. человек подали заявки на ознакомление со старыми досье восточногерманской разведки "Штази". Как сообщил в среду уполномоченный правительства ФРГ по работе с архивами Роланд Ян, это на три тысячи меньше, чем в 2017 году. Отмечается, что документы доступны любому гражданину Германии.

Архивы "Штази" содержат 1,4 млн фотографий, 31 тыс. аудиозаписей, около трех тыс. видео и фото. Многие из этих файлов касаются граждан ГДР, за которыми велось наблюдение. Сейчас каждый гражданин ФРГ может узнать, чем именно он когда-то мог заинтересовать восточногерманские спецслужбы, кто был осведомителем, какая на него была характеристика и так далее.

Как рассказал на пресс-конференции Ян, есть планы по передаче всех документов и файлов Федеральному архиву, а его ведомство будет упразднено. Это предложение направлено председателю Бундестага Вольфгангу Шойбле. Окончательное решение будет за парламентом.

Если конкретному человеку захочется запросить данные о себе, то порядок действий следующий. В первую очередь нужно узнать, существует ли вообще на него досье. Для этого нужно послать первую заявку, ответ на которую придет через три-четыре месяца. В случае, если за человеком когда-то действительно следили, и его имя фигурирует в картотеке, то нужно отправлять вторую заявку на получение этих данных. Либо копии пришлют почтой, либо предложат забрать в архиве. Весь процесс может занять до двух лет.

Всего с 1991 года, когда был принят закон о доступе к архивам "Штази", с документами на себя и своих родственников ознакомились почти 3,2 млн человек.