{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ДНР сообщили о хакерской атаке на официальный сайт республики

В министерстве информации ДНР предупредили, что на портале могут появиться недостоверные сведения

ДОНЕЦК, 13 марта. /ТАСС/. Хакеры взломали официальный сайт провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), возможно размещение на нем заведомо ложных сведений. Об этом в среду сообщили в министерстве информации республики.

"Злоумышленниками был произведен хакерский захват официального сайта Донецкой народной республики - dnr-online.ru", - цитирует сообщение ведомства Донецкое агентство новостей.

Министерство информации также обратилось к пользователям с просьбой относиться ко всей информации на dnr-online.ru с предельным вниманием и осторожностью, так как в данный момент она может оказаться недостоверной.

В Сан-Паулу объявили траур в связи с трагедией в школе
Жертвами стрельбы стали восемь человек
Читать полностью