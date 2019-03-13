В ДНР сообщили о хакерской атаке на официальный сайт республики

ДОНЕЦК, 13 марта. /ТАСС/. Хакеры взломали официальный сайт провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), возможно размещение на нем заведомо ложных сведений. Об этом в среду сообщили в министерстве информации республики.

"Злоумышленниками был произведен хакерский захват официального сайта Донецкой народной республики - dnr-online.ru", - цитирует сообщение ведомства Донецкое агентство новостей.

Министерство информации также обратилось к пользователям с просьбой относиться ко всей информации на dnr-online.ru с предельным вниманием и осторожностью, так как в данный момент она может оказаться недостоверной.