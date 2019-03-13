AP: обвиняемая в даче взяток актриса Лори Лафлин сдалась ФБР

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Актриса Лори Лафлин ("Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение") в среду добровольно явилась в отделение Федерального бюро расследований (ФБР) США в штате Калифорния в связи с обвинениями в даче взяток за прием двух ее дочерей в престижный вуз. Об этом сообщило информационное агентство The Associated Press (AP) .

По его данным, Лафлин после ареста и заключения под стражу агентами ФБР должна предстать перед судом в Лос-Анджелесе. Ей и ее мужу, американскому дизайнеру Моссимо Джаннулли, инкриминируется дача взятки в размере $500 тыс. за зачисление дочерей в команду по гребле Университета Южной Калифорнии. Обе девушки никогда не занимались этим видом спорта, успехи в котором позволяют поступать в американские вузы по льготной схеме. Джаннулли был освобожден во вторник из-под стражи, так как он внес залог в миллион долларов, уточнило AP.

Актриса входит в число 50 человек, арестованных по обвинению в участии в крупной коррупционной схеме, когда за взятки обеспечивалось поступление молодых людей в самые престижные вузы США, в том числе в Стэнфордский, Йельский и Калифорнийский университеты. По данным прокуратуры штата Массачусетс, базирующаяся в штате Калифорния консалтинговая компания Edge College & Career Network за 2011-2019 годы получила от родителей $25 млн за помощь при поступлении их детей. Схема также предусматривала привлечение опытных педагогов к сдаче вступительных экзаменов вместо поступающих молодых людей или к исправлению допущенных ими экзаменационных ошибок.