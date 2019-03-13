Около 360 млн рублей направят на модернизацию больниц в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 марта. /ТАСС/. Власти Нижегородской области выделят в 2019 году около 360 млн рублей на переход нижегородских поликлиник на новые стандарты. Об этом в среду ТАСС сообщил глава региона Глеб Никитин.

По словам губернатора, модернизация больниц пройдет в рамках поручения президента России по переводу на новые стандарты всех детских поликлиник до конца 2021 года.

"Около 360 млн рублей будет направлено в 2019 году для перехода нижегородских поликлиник на новые стандарты. Участниками преобразований станут 48 медицинских учреждений: 23 взрослых и 25 детских", - сказал Никитин.

Ранее губернатор Нижегородской области утвердил план проекта "Эффективная губерния" на 2019 год. Согласно плану в регионе планируется реализовать порядка 1500 проектов, среди которых проекты в сфере здравоохранения, ЖКХ, образования, строительства.