Первый кинотеатр Rambler Group под брендом Okko открылся премьерой фильма "Брексит"

МОСКВА, 13 МАРТА. /ТАСС/. Объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино", которая входит в Rambler Group, провела ребрендинг и запустила в ТРЦ Афимолл первый кинотеатр под брендом Okko. На открытии был показан фильм о выходе Великобритании из Евросоюза "Брексит" с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли, передает корреспондент ТАСС.

"Единый бренд Okko - важный элемент нашей видеоэкосистемы, которая объединяет крупнейшую в России сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" и ведущий онлайн-кинотеатр Okko. В рамках экосистемы мы можем предложить совершенно новый пользовательский опыт. С одной стороны, он будет включать максимально разнообразный видеоконтент - речь не только о традиционном кино, но и о сериалах, документальных и анимационных фильмах, спортивных и киберспротивных трансляциях и многом другом. С другой - мы предложим специальные продукты для тех, кто любит смотреть и дома онлайн, и в кинотеатре", - сказала ТАСС директор по маркетингу Rambler Group Яна Бардинцева.

Фильм "Брексит" снят автором британского сериала "Черное зеркало" и одним из авторов "Шерлока" Тоби Хэйнсом. Сюжет картины рассказывает о закулисье кампании за выход Великобритании из Евросоюза Vote Leave, которой руководил политический стратег Доминик Каммингс, автор слогана "Верните себе контроль". Роль Каммингса исполнил Бенедикт Камбербэтч, известный российской аудитории по главной роли в сериале BBC "Шерлок". Объединенная киносеть "Синема Парк" и "Формула кино" первыми покажут картину в России, 14 марта фильм начнут показывать в 20 кинотеатрах киносети в Москве и регионах, также он станет доступен для подписчиков онлайн-кинотеатра Okko.

Как ранее ТАСС сообщили в пресс-службе объединенной сети, ребрендинг затронет все онлайн- и офлайн-носители, связанные с кинотеатрами, включая сайты, онлайн-приложения, продукты, интерьеры и наружное оформление. В кинотеатре "Афимол Сити" были обновлены вывески, интерьер и маркетинговые материалы.

Объединенная сеть "Синема парк" и "Формула Кино" - крупнейший в России оператор кинотеатров. В состав сети входят 75 кинотеатров в 29 городах России. На данный момент в активе кинооператора 633 зала, то есть практически каждый седьмой зал в России.