Получившему отказ в пенсии ребенку-инвалиду из Ростова-на-Дону выплатят пособие с 14 марта

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 марта. /ТАСС/. Ребенок-инвалид из Ростова-на-Дону, которому ранее областное отделение Пенсионного фонда отказало в назначении социальной пенсии, получит первые выплаты 14 марта. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе фонда.

Ранее местные СМИ сообщали, что региональное отделение пенсионного фонда отказало в выплате пенсии ребенку-инвалиду из Ростова-на-Дону. Областная прокуратура по просьбе родителей провела проверку и признала решение фонда незаконным. В пресс-службе фонда ТАСС пояснили, что родители не предоставили сразу свидетельство о постоянной регистрации по месту жительства.

"С учетом представленного дополнительного документа, подтверждающего длительное нахождение [ребенка] на территории РФ, территориальным управлением ПФР вынесено решение о назначении социальной пенсии по инвалидности с 17 января. 14 марта причитающиеся денежные средства за период с 17 января по 31 марта будут перечислены в доставочное предприятие (предприятие по доставке социальных пенсий - прим. ТАСС) для вручения получателю", - сказали в пресс-службе.

Представитель ПФР уточнил, что ребенок является гражданином РФ.