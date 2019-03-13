Родные арестованных в Кабо-Верде моряков из России открывают счета для оплаты адвоката

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Родственники российских моряков, которые были арестованы в Кабо-Верде, открывают специальные счета для сбора денег на оплату адвоката, сообщили ТАСС в среду в Российском профсоюзе моряков.

Как сообщалось ранее, шедшее под флагом Панамы грузовое судно ESER, на котором находились российские моряки, было задержано в порту Прая. По данным посольства РФ в Кабо-Верде, правоохранительные органы подозревают моряков в контрабанде наркотиков - более 9 тонн кокаина. 3 февраля власти Кабо-Верде приняли решение поместить всех россиян под стражу в тюрьму "Сан Мартиньш".

"Родственники сейчас открывают счета, чтобы собрать деньги на адвоката", - сказал собеседник.

Он добавил, что РПСМ обращался в Министерство иностранных дел РФ. Дипломаты заверили, что делают все возможное для разрешения ситуации.

Также, по данным другого представителя профсоюза, моряков посетили представители Международной федерации транспортных рабочих (ITF). Информацию по итогам встречи в Россию пока не передали.